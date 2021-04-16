В Винницкой области продлили карантин [ Редактировать ]
В Винницкой области принято решение продлить срок усиленных ограничительных мероприятий до 1 мая. Вместе с тем ученики выпускных 9 и 11 классов вернутся на учебу, другие будут учиться дистанционно до 1 мая. Такое решение было принято областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает пресс-служба Винницкой ОГА.
В частности, школьники будут учиться дистанционно, включая 1-4 классы. При этом ученики 9 и 11 классов вернутся к очному обучения для организации и завершения 2020-2021 учебного года, а также подготовки к проведению внешнего независимого оценивания.
Также в регионе будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров. Однако культурным учреждениям, в частности музеям, разрешена работа при соблюдении всех санитарных норм и противоэпидемических мероприятий, в том числе:
- обеспечение скрининга температуры у работников и посетителей заведений;
- дополнительного проветривания и дезинфекции помещений в установленные - обязательной санитарной обработки рук и пребывания в защитных лицевых масках;
- безусловного соблюдения нормы заполнения выставочных помещений (залов) из расчета не более пяти человек в одном зале заведения;
- соблюдение социальной дистанции между посетителями не меньше 1,5 метра.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.
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