Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис прокомментировал создание Европейской Суперлиги, не подчиняющейся УЕФА.

По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно - начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.

В комментарии "Футбол NEWS" президент киевского "Динамо" заявил, что Суперлигу, созданную 12 богатейшими клубами Европы, ждет фиаско.

Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост – чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается.

Напомним, что новая Европейская Суперлига объединяет 12 топ-команд из Англии, Испании и Италии. В нее вошли "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

Они собираются отдельно от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводить собственный турнир. Планируется, что в нем будут участвовать 20 команд: 15 постоянных и 5 сменных. Первый сезон стартует уже в августе 2021-го.

Клубы-основатели получат 3,5 млрд евро в качестве инвестиций в инфраструктуру турнира, а призовой фонд Суперлиги составит более 10 млрд евро.

В УЕФА "раскольников" предупредили, что их футболисты не смогут играть за свои национальные сборные на Чемпионатах мира и Европы. И привлекаться к матчам национальных сборных под эгидой ФИФА и УЕФА.