В индийском городе Мумбаи сотрудник железнодорожной станции, рискуя жизнью, вытащил с рельсов ребенка, который упал на них. Об этом сообщил министр путей сообщения Индии Гоял Пиюш.

По его словам, Маюр Шелке увидел лежащего на путях ребенка и приближающийся поезд. Мужчина совершил исключительно мужественный поступок.

Очень горжусь Маюром Шелке, железнодорожником с вокзала Вангани в Мумбаи, который совершил исключительно мужественный поступок, рискнул своей жизнью и спас жизнь ребенка.

Отмечается, что министр подчеркнул, что вся "железнодорожная семья" гордится сотрудником, и что "его поступок нельзя сравнить ни с какой наградой или деньгами".

Читайте также, в Одессе 13-летнюю девушку переехал поезд. По словам машиниста, она легла прямо на рельсы и скончалась мгновенно от полученных травм, сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Кроме того, на территории тайваньского уезда Хуалянь сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда, который въезжал в горный тоннель. Спасателям удалось провести эвакуацию 100 человек, всего в 8 вагонах поезда находились 350 пассажиров.

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