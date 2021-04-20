Рисковал жизнью: железнодорожник спас ребенка от страшной смерти (видео) [ Редактировать ]
В индийском городе Мумбаи сотрудник железнодорожной станции, рискуя жизнью, вытащил с рельсов ребенка, который упал на них. Об этом сообщил министр путей сообщения Индии Гоял Пиюш.
По его словам, Маюр Шелке увидел лежащего на путях ребенка и приближающийся поезд. Мужчина совершил исключительно мужественный поступок.
Очень горжусь Маюром Шелке, железнодорожником с вокзала Вангани в Мумбаи, который совершил исключительно мужественный поступок, рискнул своей жизнью и спас жизнь ребенка.
Отмечается, что министр подчеркнул, что вся "железнодорожная семья" гордится сотрудником, и что "его поступок нельзя сравнить ни с какой наградой или деньгами".
Читайте также, в Одессе 13-летнюю девушку переехал поезд. По словам машиниста, она легла прямо на рельсы и скончалась мгновенно от полученных травм, сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Кроме того, на территории тайваньского уезда Хуалянь сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда, который въезжал в горный тоннель. Спасателям удалось провести эвакуацию 100 человек, всего в 8 вагонах поезда находились 350 пассажиров.
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