Руководство Черногории приняло решение об отмене всех карантинных ограничений на въезд граждан Украины в страну. Об этом сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.

По его словам, такое же решение было принято в отношении России, Беларуси и Северной Македонии, для которых были отменены и другие меры предосторожности.

Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Белорусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование.

Отмечается, что ранее при въезде на территорию Черногории было нужно предъявить один из трех документов: справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Читайте также, граждане Украины смогут путешествовать на несколько карибских островов, которые принадлежат Голландии, без оформления виз. Жаркие клочки земли под названием Аруба, Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступными для украинцев с 2 марта 2021 года.

Кроме того, Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для ряда стран из-за пределов Шенгенской зоны. Въезд будет доступен только при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

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