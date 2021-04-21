У Росії затримують прихильників Олексія Навального, які на сьогодні у день щорічного звернення Путіна до федеральних зборів запланували протести в багатьох містах.

Напередодні в різних регіонах відбулися превентивні обшуки в штабах Навального і вдома у прихильників політика. А сьогодні до відділків забрали вже понад 100 людей, які вийшли на вулиці.

Активісти вимагають звільнити Навального, який у колонії оголосив голодування.