В Росії у штабах Навального проводять масові обшуки [ Редактировать ]
У Росії затримують прихильників Олексія Навального, які на сьогодні у день щорічного звернення Путіна до федеральних зборів запланували протести в багатьох містах.
Напередодні в різних регіонах відбулися превентивні обшуки в штабах Навального і вдома у прихильників політика. А сьогодні до відділків забрали вже понад 100 людей, які вийшли на вулиці.
Активісти вимагають звільнити Навального, який у колонії оголосив голодування.
по теме
У Росії затримують прихильників Олексія Навального, які на сьогодні запланували акції протесту в багатьох містах
У запеклі заворушення переросла акція протесту під знайомим усьому світові гаслом "Блек лайвз меттер"
Доведені до відчаю працівники авіабудівного заводу у Харкові перекрили дорогу - їхнє підприємство вже давно простоює
Одразу на двох харківських заводах, що входять до державного концерну "Укроборонпром", працівники скаржаться на невиплату заробітної плати і відсутність самої роботи
В России, в Тамбове, на территории теплоэлектростанции произошло частичное обрушение стены