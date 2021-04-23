Украина просит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией. Он в ответ пообещал постараться.

Об этом в эфире телеканала i24News заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"О чем мы уже попросили израильского премьер-министра? Стать возможным посредником в этом сценарии (переговорах Украины с Россией, - ред.). Потому что, очевидно, что у него хорошие отношения с Путиным и Зеленским. И я рад сказать, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот - он показал свой интерес и желание помочь", - отметил Корнийчук.

Ранее мы сообщали, что Украина исключает переговоры по Донбассу с представителями "ЛДНР".