Нетаньяху может стать посредником в переговорах России и Украины [ Редактировать ]
Украина просит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией. Он в ответ пообещал постараться.
Об этом в эфире телеканала i24News заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
"О чем мы уже попросили израильского премьер-министра? Стать возможным посредником в этом сценарии (переговорах Украины с Россией, - ред.). Потому что, очевидно, что у него хорошие отношения с Путиным и Зеленским. И я рад сказать, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот - он показал свой интерес и желание помочь", - отметил Корнийчук.
Ранее мы сообщали, что Украина исключает переговоры по Донбассу с представителями "ЛДНР".
по теме
Заявление России о том, что она отводит войска с территорий, прилегающих к украинским границам, имеет большое значение, однако оно "сильно запоздало"
Сейчас Киев готов отражать агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем
В Офисе президента Украины оценили возможные планы президента России Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам
В России подчеркнули, что денонсирование любого договора является общепринятой мировой практикой
НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины