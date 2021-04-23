Играли в футбол, а нашли труп: в Киеве поймали бомжа-убийцу [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве задержали бездомного, который в пьяном угаре убил своего собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Труп нашли мужчины, которые играли в футбол на стадионе. В какой-то момент мяч выбили с поля, и он улетел в сторону коллектора. Один из футболистов отправился искать мяч и наткнулся на труп. Рядом валялись окровавленная палка, одежда и бутылки из-под алкоголя.
Поскольку преступление было совершено в месте, где любят селиться бездомные, полицейские начали опрашивать обитателей коллектора. Один из них рассказал, что 34-летний убитый конфликтовал с другим бездомным.
Им оказался 28-летний ранее судимый уроженец Луганской области. В столице он не имел постоянного места жительства и поселился у коллектора на улице Лыбидской.
Задержанный признался, что убийство - дело его рук. Он рассказал, что зимой его избили двое других бездомных, и он затаил на них обиду. С одним из них он встретился в коллекторе, и они решили выпить. Во время посиделок вспомнили прошлый конфликт и началась драка. В пылу борьбы мужчина схватил палку и забил ей своего обидчика.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Ему грозит от семи до десяти лет тюремного заключения.
Напомним, что недавно под Одессой двое мальчишек-ромов убили бездомного, который отказался просить для них булочки.
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