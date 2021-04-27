Вперше це було ще вісім місяців тому торік у серпні

У Португалії, вперше з серпня, не зафіксували жодного летального випадку від COVID-19. Такі дані Головного управління охорони здоров'я. Такий позитивний показник від початку пандемії фіксують у Португалії вдруге.

Вперше це було ще вісім місяців тому торік у серпні. За останню добу в країні зафіксували менше, ніж дві сотні нових випадків інфікування коронавірусом.