Одна жінка постраждала під час пожежі у багатоквартирному будинку Рівного. Мешканка однієї з квартир на третьому поверсі ще до приїзду рятувальників вистрибнула з вікна охопленої полум'ям будівлі і впала на легковий автомобіль.

Із переломом ноги її доправили до лікарні. Вогонь пожежники приборкали. В одній із квартир вигоріла кімната та речі домашнього вжитку. Причину - встановлюють.