У Рівному жінка врятувалася від вогню у квартирі стрибком з вікна [ Редактировать ]
Одна жінка постраждала під час пожежі у багатоквартирному будинку Рівного. Мешканка однієї з квартир на третьому поверсі ще до приїзду рятувальників вистрибнула з вікна охопленої полум'ям будівлі і впала на легковий автомобіль.
Із переломом ноги її доправили до лікарні. Вогонь пожежники приборкали. В одній із квартир вигоріла кімната та речі домашнього вжитку. Причину - встановлюють.
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Зайнялося між поверхами, однак вогонь миттєво поширився спорудою - пожежу помітили, коли вже палало горище і дах, а в коридорах стало темно від диму.
Мешканка однієї з квартир на третьому поверсі ще до приїзду рятувальників вистрибнула з вікна охопленої полум'ям будівлі і впала на легковий автомобіль.