Заявление партии

Сегодня, 28 апреля, в городе-герое Киеве накануне Дня Победы праворадикалы решили устроить свой шабаш – провести марш, прославляющий дивизию СС "Галичина". Как в апреле 1943 года они хотят пройти по улицам города, чтобы напомнить украинцам и всему мировому сообществу о том, кто их предшественники и кумиры. У современных любителей нацистских приветствий нет других героев, кроме коллаборантов, присягавших Гитлеру. В их мечтах Украина может быть только режимным лагерем, в котором они будут надзирателями.

Острое возмущение всех демократических сил вызывает трусливая позиция власти. Ссылаясь на карантин, она на всех уровнях блокирует празднование Дня Победы. Но тут же забывает о любых ограничениях, когда дело касается радикалов. Власть предпочитает забиться в своих кабинетах и отсидеться в надежде, что погромщики уйдут, не до конца разгромив президентскую "лавку".

Наверное, власть рассчитывает, что радикалы своими выходками отвлекут внимание общества от торговли страной, нищеты, мизерных пенсий и растущих тарифов. Но безнаказанность экстремистов только подчеркивает безответственность, слабость и бездеятельность нынешней государственной верхушки.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что попытки реабилитации нацизма являются главной угрозой демократическому будущему нашей страны. Это подрывает надежду на мир и единство Украины, разрушает её международную репутацию. Именно этому, а не репрессиям против оппозиционных СМИ и сторонников мира, должны быть посвящены заседания СНБО.

Мы требуем от власти жесткой реакции на провокацию последователей нацизма в соответствии с законом. Запрета всех организаций и движений, которые примут участие в этом шествии. Уголовного преследования и наказания лидеров и спонсоров сил, которые пропагандируют войну, насилие, ксенофобию, разжигают межэтническую, расовую и религиозную вражду, посягают на права человека.