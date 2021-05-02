Сколько можно есть шашлыка/ Фото: pixabay.com

С наступлением пасхальных и майских праздников большое количество людей открывает сезон отдыха на природе, который не обходится без барбекю и шашлыков.

Диетолог Анна Ивашкевич рассказала, какое количество шашлыка можно съедать за один раз, чтобы не навредить здоровью, пишет greenpost.ua.

Читайте также Майские праздники-2021: как будут отдыхать украинцы

По словам специалиста, чаще всего для приготовления шашлыка выбирают свинину, баранину и говядину, но эти виды мяса более жесткие из-за большого количества соединительных тканей.

Огромные порции мяса могут серьезно ударить по здоровью, в частности, навредить поджелудочной железе, вызвать тяжесть в желудке, метеоризм, тошноту и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

Диетолог рекомендует съедать за раз не более 200-300 граммов шашлыка, тогда удар по организму будет минимальный. Вряд ли кто-то сможет осилить один килограмм жареного мяса за один присест, но следует понимать, что это будет губительным для здоровья, поэтому лучше даже не пробовать.

Также специалист рекомендует отдавать предпочтение мясу молодых животных с малым количеством жировых вкраплений, потому что оно будет лучше усваиваться организмом и не вызовет дискомфорта в желудке.

Ранее мы писали о том, что назван самый опасный маринад для шашлыков. Также сообщалось, что нельзя делать на Пасху.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.