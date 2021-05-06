К украинской певице Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек - ред.) накопились серьезные фискальные претензии у Федеральной налоговой службы России. Об этом сообщает "Собеседник".

ФНС РФ ведет расследование соответствия расходов звезды ее доходам и готовит судебный иск к певице за уклонение от уплаты налогов и введение в заблуждение фискальных органов.

Российские налоговики посчитали, что до пандемии Ани Лорак давала в России по 60 концертов ежегодно. При этом в одном из интервью певица проговорилась, что каждое выступление приносит ей $50 тысяч.

Чтобы легализовать рабочий процесс гражданки Украины Лорак в России, в подмосковном Красногорске была зарегистрирована компания ООО "Ани Лорак Продакшн", на счета которой поступают доходы от выступлений. Например, в 2018 году компания, принадлежащая исполнительнице, получила на свои счета свыше 36 млн рублей. Правда, официально заявленные расходы ООО "Ани Лорак Продакшн" оказались еще выше - аж 46 млн рублей.

В том же году в России стартовал масштабный шоу-проект певицы с названием "Дива", который оценивается в несколько миллионов долларов. Только сценическое оборудование перевозилось с одной площадки на другую почти тремя десятками трейлеров.

Сейчас компетентные органы России пытаются установить происхождение денег, которые Лорак использовала при организации этого мероприятия.

Как пишет "Комсомольская правда", за последние 8 месяцев российская налоговая четыре раза приостанавливала операции по счетам фирмы (последний раз - в апреле), вводя запреты на финансовые операции до уплаты налоговых требований.

С нынешнего года ООО "Ани Лорак Продакшн"находится в реестре юридических лиц, имеющих взыскиваемую судебными приставами задолженность по налогам и не предоставляющих налоговую отчетность.

Как сообщали "Подробности", с недавних пор артистка владеет компанией единолично: бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу она вычеркнула из учредителей в январе 2020 года.

Напомним, что недавно Ани Лорак в интервью рассказала о домогательствах со стороны Константина Меладзе. Позже с аналогичными обвинениями выступила ее коллега по цеху Оля Полякова.