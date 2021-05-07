Панянки в одностроях. У Ліцеї Івана Богуна до випуску готується перший взвод дівчат. Два роки на рівні із хлопцями вони опановували військову справу. Поки їхні однолітки стежили за новинками моди, ліцеїстки долали смуги перешкод і відпрацьовували навички поводження зі зброєю.

Дівчата до зброї! У Київському військовому ліцеї Івана Богуна готуються до першого випуску дівочого взводу. Два роки тому цей набір став революційним. З тридцяти двох претенденток, 20 пройшли всі випробування. А це триетапний рівень допуску до іспитів: фізична та психологічна підготовка і медкомісія.

Олена Шкробот, ліцеїстка:

Найважче - це був перший курс і полігон. Ми ще дівчата були маленькі, далеко від дому і тут все сплановано чітко.

Чотирнадцятирічним дівчатам довелось на рівні з хлопцями виконувати всі завдання. І ранок починається не пізніше ніж о сьомій. І не з кави, а з пробіжки. І ніякого мейк-апу.

Ірина Усенко ліцеїстка:

Не можна запізнюватись нікуди - дуже важко, багато часу марширувати, але пізніше звикаєш.

День розписаний щохвилинно - дисципліна і лад в усьому, починаючи з ліжка.

Цю ставимо так, а другу так і робимо такі кантики. Скільки часу? Оскільки рука "набита" - хвилини дві. У всіх має бути ідеально, це - армія!

Гардеробна дівчат - одна шафа, але кажуть: у порівнянні з хлопцями, і це розкіш. Серед одягу - нічого зайвого.

Олена Шкробот, ліцеїстка:

Парадну форму і звичайну форму - на кожен день, і польову форму - на вихід у поле, полігон.

А ще термобілизна та друга пара берців - зимових. Щодо взуття вимоги жорсткі.

Олена Шкробот, ліцеїстка:

Каблук см 3-4. Коли приїжджаю додому мені вже незвично незручно у звичайних туфлях.

Замість дамської сумочки - військовий планшет, - чи не втричі старший за дівчат. У ньому лише конспекти. Користування телефоном суворо регламентовано.

Ірина Усенко ліцеїстка:

У нас є спеціально відведений час з 5 ти до 5:40.

І цей цінний час дівчата використовують для спілкування з рідними. Та попри аскетичність життя в ліцеї, жодна не шкодує про свій вибір. І майже всі планують продовжити навчання у військових ВИШах.

Олена Шкробот, ліцеїстка:

Ми ще маленькі, але можемо зробити крок до захисту держави.

Бути першими - найскладніше. Нині на одне місце в ліцеї у жіночому взводі - до 5 претенденток. Набір дівчат став цінним досвідом і для викладачів та офіцерів. На ходу довелось, так би мовити, модернізувати саме навчання. Але на поступки не йшли.

Ігор Гордійчук, генерал-майор, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна:

Нас не вчили, що для дівчат треба, щоб авторитет був, щоб хлопець був - і ми внесли корективи і зараз другий йде набагато краще. Наша мета - зробити їх відповідальними, привити їм почуття відповідальності.

Перевагу дівчата-ліцеїстки мають у науці. А от щодо психологічної витримки, доводиться ще працювати, - каже керівник ліцею. Та Ігор Гордійчук переконаний: гендерна рівність у військових ВИШах є звичною для іноземних країн і невдовзі буде й в Україні.

Ігор Гордійчук, генерал-майор, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Ми швидше подолаємо, за 5-3 роки наші дівчата будуть не гірші!

Ще одна з переваг ліцею - вже пів року як богунівці під крилом командування Сухопутних військ побудовані стадіони, у планах - свій басейн. А для випускників відкриті двері військових ВИШів.

Олександр Голоднюк, генерал-майор, заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України:

Зараз у них унікальна можливість, тому що ліцей у складі Сухопутних військ і саме у Сухопутних військах зібрано найбільшу кількість військових вищих закладів.

Більшість вихованців ліцею - це нащадки династій військових. І від 2014 року професія захищати Батьківщину стає дедалі престижнішою. Тож і кількість абітурієнтів, вихованих у ліцеї, сягає вже 80 відсотків.