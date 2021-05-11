Країни Євросоюзу поступово скасовують карантинні обмеження. У Бельгії запрацювали кафе та ресторани, в Греції відкрили пляжі. Як минули після-локдаунні вихідні в Європі - дивіться у наступному сюжеті.

Це, без перебільшення, найочікуваніше послаблення коронавірусних обмежень для більшості бельгійців. Після піврічної перерви тут нарешті відчинилися ресторани та бари. І хоч не повністю, а лише тераси, - цього достатньо, щоб відчути себе як у докоронавірусні часи.

Столики повинні бути на півтораметровій відстані один від одного, і, сівши за них, клієнти мають право знімати маски. Без них у Бельгії ходити вулицями досі заборонено.

Oлів'є Тіссо, столяр:

Провести час із найближчими друзями за межами дому це те, чого ми чекали найбільше. Після семимісячної перерви - це дійсно відчутне задоволення.

Та дехто розтягнув це задоволення надовго. На брюссельській площі Флаже, поряд з якою живе найбільше студентів, суботній вечір перетворився у масову вечірку з салютами. Молодь забула про маски і, схоже, вирішила нарешті "відірватися".

Адже досі в країні діяла комендантська година. І 8 травня її скасували. Після півночі вмовляти людей розійтися прийшов мер району, в якому відбувалася вечірка.

Крістос Дулькеріді, мер брюссельського району Іксель:

Добрий вечір! Я Крістос Дулькеріді - мер Ікселя. Уже пів на першу ночі. Ми дозволили вам веселитися увесь вечір. Тепер, у знак поваги до місцевих жителів, я дуже прошу вас розійтися.

Пішли у натовп з проханнями-роз'ясненнями і поліцейські.

Прошу покинути площу, будь ласка! Дякую!

Проте всі вмовляння виявились марними. І о пів на другу ночі площу вже зачищали водометами. А молодь відбивалась пляшками з-під випитого алкоголю.

А от німці бельгійцям поки тільки заздрять. Кафе і ресторани в країні працюють лише "на виніс". Утім, вихідні врятувала погода. Якщо на минулому тижні у більшості регіонів ще пролітав сніг, то в суботу-неділю температура повітря стрімко підскочила до 25 градусів тепла.

Німці ринули на вулицю. Усі парки, сквери та пляжі на узбережжях річок і озер були заповнені людьми. Відпочивали невеликими компаніями, із дотриманням соціальної дистанції. Для власного спокою - можна було просто на вулиці зробити швидкий тест на коронавірус. Його безкоштовно пропонували всім охочим.

Пауль Верніке, працівник служби охорони здоров'я Берліна:

Зазвичай, якщо ти хочеш зробити тест, треба записуватися і кудись йти. Ми ж вирішили запропонувати людям перевіритися спонтанно.

Гуляли німці до десятої вечора. Адже в більшості регіонів країни нині діє комендантська година. На відміну від Іспанії, де її якраз скасували. Цю подію іспанці відсвяткували масовими вечірками на вулицях. У Мадриді, Барселоні та інших великих містах країни люди співали й танцювали до ранку. Без жодного натяку на соціальну дистанцію.

Я вважаю, що право перебувати на вулиці і вільно пересуватися - це фундаментальне право людини. А там вже кожен сам несе відповідальність за свої рішення: чи дотримується він санітарних норм, чи ні.

А от греки на вихідних - засмагали на пляжах. Їх нарешті відкрили для відвідувачів.

Ми дуже довго на це чекали. Живемо поруч і звикли купатися з травня по жовтень. Ми щодня буваємо на морі.

Незабаром на грецьких пляжах засмагатимуть і туристи. У п'ятницю Греція відкриє туристичний сезон. Прилетіти на відпочинок зможуть і українці. Принаймні, раніше міністр туризму цієї країни повідомляв, що українців планують пускати з довідкою про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом на коронавірус.