Власть избрала политику ситуативного реагирования на внешние и внутренне вызовы, но потакания силам, называющим себя патриотическими и игнорирования нарушений предшественников. Речь об этом идёт в статье "Зачем власть заигрывает с националистами и как государство вошло в крутое пике?", опубликованной изданием Golos.UA, передают "Українські новини".

"Заигрывание с псевдопатриотами – стало настоящей национальной традицией: любит власть наступать на грабли своих предшественников. Внутренняя политика разбалансирована, внешняя вовсе терпит полный крах – ею по большому счету никто не занимается. Профессионализма - ноль, стратегии – ноль. Вся политика нынешней власти сводится к почти параноидальным попытках "подмять все под себя": где-то – через "реверансы", если страшно, где-то – через сомнительные кадровые махинации", – говорится в публикации

В статье подчёркивается, что на "реверансы" перед "патриотами" власть толкает падающий рейтинг Президента.

"Это приводит власть в трепет перед общественными волнениями (а это же хлеб националистов!) и критикой их действий. Поэтому парочку "па" власть отплясала перед Сергеем Стерненко, которому на днях, наконец, спустя годы судебных разбирательств, был вынесен приговор! Примечательно, что за освобождение из-под стражи активиста выступали и политики, среди которых нардепы от партии "Европейская Солидарность", "Голос" и "Слуга народа". Несколько странный союз получается", – отмечается в статье.

Автор также упоминает, что предыдущий глава государства на сегодня фигурирует в двух десятках уголовных производств, ни одно их которых не доведено до суда.

"В этой связи стоит вспомнить о другом "зависшем" деле одного патриота. Тут, правда, ставки на порядок выше: подозрение в госизмене при согласовании комплекса мер по выполнению Минских соглашений, предъявленное пятому президенту Украины Петру Порошенко. Дело возбудили, но так и не довели до логического конца, ограничившись медийной шумихой. Очевидно – опять же в угоду националистическому лагерю, которых власть решила не будоражить", – подчёркивает он.

При этом он добавил: "Невооружённым глазом видим, как правительство всячески пытается настроить на свою сторону "патриотов". А тем временем власти теряют из виду гораздо более серьёзные истории. Например, отношения с РФ, которая не так давно стянула войска к границе и начала "масштабные военные учения". Стоило Путину немного погреметь у границы, как наша власть успела серьёзно испугаться, а общество получило еще одно свидетельство того, что к настоящим вызовам государство совсем не готово. В общем, объяснение довольно простое – задача о развитии государства не стоит. А потому – Стерненко, потому заморочки и манипуляции вокруг замены кадров, потому в СМИ слишком много националистов. Но долго ли протянем с таким "политическим курсом"?", – подытожил автор публикации.