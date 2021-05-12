Кабмин предлагает наказывать за неуважение к судьям ВАКС [ Редактировать ]
Судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, смогут реагировать на неуважение к суду. Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, получат полномочия реагировать на неуважение к суду, нарушение порядка судебного заседания", - сказано в сообщении.
Документ предоставляет судьям высших специализированных судов соответствующие полномочия на рассмотрение таких дел в порядке, установленном для хозяйственных и административных судов, апелляционных судов и Верховного суда. А постановление, принятое по результатам рассмотрения такого дела, можно будет обжаловать в апелляционной палате высшего специализированного суда.
Заместитель министра юстиции Александр Банчук отметил, что проявлениями неуважения к суду являются злостное уклонение от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или неподчинение их и других граждан распоряжению председательствующего.
Неуважением является также нарушение порядка во время судебного заседания и совершение любых действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам.
Ранее ВАКС закрыл первое дело по недостоверному декларированию.
по теме
Так, лишь в двух областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19
По окончании обучения выпускники будут работать на государство
Он убежден, что уровень эскалации уменьшился
В некоторых областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра
Украинцы прошли третью волну коронавируса