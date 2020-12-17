Исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года, показало, что Высшему антикоррупционному суду не доверяет 70% опрошенных респондентов, а полностью доверяет лишь 2%.

Социологическое исследование проводилось Центром Разумкова в рамках исследовательского проекта "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы". Согласно его результатам, 70% украинцев не доверяют Высшему антикоррупционному суду, работа которого началась только 5 сентября 2019.

По результатам опроса, совсем не доверяют ВАКС 41,1% опрошенных, скорее не доверяют - 29,2%. При этом полностью доверяют ВАКС лишь 2% респондентов.

Социологическое исследование выполнялось в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы» и проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, что 26 октября, ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП об избрании меры пресечения четвертому Президенту Украины Виктору Януковичу, который скрывается от следствия с 2014-го года.