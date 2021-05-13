Завідуючий відділенням кардіології Одеської обласної лікарні погорів на хабарі [ Редактировать ]
11 тисяч доларів за безкоштовну операцію на серці. В Одеській обласній лікарні на хабарництві впіймали завідувача відділення центру кардіології.
За даними слідства, до корупційних схем були причетні й інші лікарі медзакладу. Суми залежали від складності операції та стану хворих, загалом - від 80 до 400 тисяч гривень.
Посадовець отримував неправомірну вигоду готівкою і особисто розподіляв її серед медиків. Затриманому повідомили про підозру.
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