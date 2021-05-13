Сміття на орбіті Землі може заблокувати доступ у космос [ Редактировать ]
І якщо деградація стратосфери може завдати шкоди в майбутньому, то вже зараз наявну загрозу для космічної навігації становить накопичення на орбіті сміття.
Ця проблема навіть здатна заблокувати доступ у космос для майбутніх поколінь. За нормальних умов сміття падає на Землю, згоряючи в щільних шарах атмосфери, але через підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері її щільність підвищується, а це призводить до того, що частина великогабаритного сміття екранує, тобто відскакує від атмосфери й залишається на орбіті. Науковці кажуть, якщо не вжити заходів, вже до 2100 року кількість космічного сміття на орбіті може зрости у 50 разів.
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Шкідливу тенденцію виявила міжнародна група науковців, які працюють у Британії, Штатах, Індії та Китаї. Стратосфера - це частина атмосфери, розташована над озоновим шаром Землі на висоті від 11 до 50 кілометрів
Накопичення космічного сміття може заблокувати доступ до Всесвіту для майбутніх поколінь
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