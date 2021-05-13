І якщо деградація стратосфери може завдати шкоди в майбутньому, то вже зараз наявну загрозу для космічної навігації становить накопичення на орбіті сміття.

Ця проблема навіть здатна заблокувати доступ у космос для майбутніх поколінь. За нормальних умов сміття падає на Землю, згоряючи в щільних шарах атмосфери, але через підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері її щільність підвищується, а це призводить до того, що частина великогабаритного сміття екранує, тобто відскакує від атмосфери й залишається на орбіті. Науковці кажуть, якщо не вжити заходів, вже до 2100 року кількість космічного сміття на орбіті може зрости у 50 разів.