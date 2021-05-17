На матче в Беларуси вратарь забыл перчатки и пропустил 19 голов [ Редактировать ]
Во Второй лиге Беларуси состоялся очень необычный матч. "Пружаны" приехали на гостевой матч против "Малориты" вдесятером, а вратарь забыл перчатки.
Об этом сообщает "Беларусский футбол".
Отмечается, что первый тайм гости уступили - 0:11. Во втором тайме вратарю дали перчатки, но это не спасло его - он пропустил еще восемь голов.
"Вот не пойму, как можно приехать на матч без перчаток? Это что за уровень такой? Ну как в большом футболе - без перчаток? Если ты вратарь - найди себе перчатки! В перерыве матча хозяева из "Малориты" выделили перчатки гостевому горе-вратарю горе-команды из Пружан. Не сильно помогло - 0-19", - прокомментировал ситуацию на матче белорусский журналист Николай Иванов в своем Telegram-канале.
Ранее мы писали о том, что игрок сборной Украины на своей свадьбе смотрел матч "Динамо" - "Заря".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня может сменить клуб этим летом
Забавное видео появилось в сети и изрядно рассмешило футбольных фанатов
Счет был отрыт в самом начале поединка
Столичний футбольний клуб після золотих медалей першості України, здобув ще й національний кубок
В четверг, 13 мая, киевское "Динамо" в экстра-тайме вырвало победу над "Зарей"