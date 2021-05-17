Во Второй лиге Беларуси состоялся очень необычный матч. "Пружаны" приехали на гостевой матч против "Малориты" вдесятером, а вратарь забыл перчатки.

Об этом сообщает "Беларусский футбол".

Отмечается, что первый тайм гости уступили - 0:11. Во втором тайме вратарю дали перчатки, но это не спасло его - он пропустил еще восемь голов.

"Вот не пойму, как можно приехать на матч без перчаток? Это что за уровень такой? Ну как в большом футболе - без перчаток? Если ты вратарь - найди себе перчатки! В перерыве матча хозяева из "Малориты" выделили перчатки гостевому горе-вратарю горе-команды из Пружан. Не сильно помогло - 0-19", - прокомментировал ситуацию на матче белорусский журналист Николай Иванов в своем Telegram-канале.

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