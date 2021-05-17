Какие продукты запрещено есть аллергикам [ Редактировать ]
Весна - это особый период года для людей, которые страдают от острых аллергических реакций. В это время нужно быть особо внимательным не только к пище, но и к окружающей среде. Часто у людей может возникать аллергия на различные продукты питания, объяснила аллерголог Дали Мачарадзе, передает newsyou.info.
Специалист советует исключить из рациона груши, яблоки, сливы и персики. По словам медика, они могут вызывать аллергические реакции у тех, кто реагирует на пыльцу. Также аллерголог рекомендовала полностью отказаться от всех фруктов семейства косточковые.
"Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах", - объяснила Мачарадзе.
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