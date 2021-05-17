Увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов и более повышает риск инсульта на 35%, а риск смерти от ишемической болезни сердца - на 17%. Об этом говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ).

Работа сверх установленной продолжительности трудового дня подвергает людей риску потери трудоспособности и преждевременной смерти, предостерегают ученые.

В 2016 году из-за увеличения рабочих часов 398 тыс. человек умерли от инсульта и 347 тыс. - от болезни сердца. Это на 29% больше, чем в 2000 году.

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Между 2000-м и 2016 годом смертность от инсульта, связанная с переработками, выросла на 19%, от болезни сердца - на 42%. Больше всего это касается мужчин, на них приходится 72% всех смертей, а также работников среднего и пожилого возраста.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус после появления отчета заявил, что "никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа".

По его словам, из-за пандемии COVID-19 удаленная работа стала нормой во многих отраслях, часто стирая границы между домом и работой. Теперь зачастую сотрудники вынуждены работать больше и интенсивнее, что воспринимается работодателями как "новая норма".

По последним данным, количество работающих сверхурочно составляет 9% от общей численности населения в мире.

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