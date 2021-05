Twitter станет платным. Известный инсайдер Джейн Манчун Вонг заявила, что Twitter вскоре внедрит подписочную модель с дополнительными функциями, которые расширят возможности сервиса.

Платный сервис получил название Twitter Blue и будет стоит 2,99 долларов в месяц (82 гривны). Одной из платных возможностей станет функция отмены публикаций ­– об этой возможности пользователи просили много лет.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr