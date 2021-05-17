Twitter становится платным: названа цена [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Twitter станет платным. Известный инсайдер Джейн Манчун Вонг заявила, что Twitter вскоре внедрит подписочную модель с дополнительными функциями, которые расширят возможности сервиса.
Платный сервис получил название Twitter Blue и будет стоит 2,99 долларов в месяц (82 гривны). Одной из платных возможностей станет функция отмены публикаций – об этой возможности пользователи просили много лет.
Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021
Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH
Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr
По словам инсайдера, Twitter введет более дорогие подписки, предлагающие более богатый набор расширенных функций. Одним из основных преимуществ подписки будет удаление рекламы из лент пользователей.
Twitter сам дал повод рассекретить свои планы, когда руководство сервиса приобрело Scroll, услугу подписки за 5 долларов в месяц, которая удаляет рекламу с участвующих новостных сайтов.
"Мы планируем включить Scroll как часть предстоящей подписки, которую мы сейчас изучаем", - сообщили в компании.
Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021
Вонг сообщила, что Twitter ранее работал функцией отмены отправки твитов еще в марте – она позволяет отозвать публикации в течение установленного времени, аналогично параметрам отмены отправки/отзыва в Gmail и Outlook.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Twitter разработал уникальную программу для войны с фейками. Также ранее самый первый пост в Twitter продали за $2,9 млн.
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