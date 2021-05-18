Рада отправила в отставку министра инфраструктуры [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, Верховная Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. Решение было принято на заседании парламента.
"За" соответствующий проект постановления проголосовали 284 народных депутата.
Напомним, Криклий написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что также увольняют Максима Степанова. В Офисе президента Зеленского заявили, что главу Минздрава увольняют из-за проблем с контрактами по вакцинации, а также пристального внимания к министру со стороны НАБУ.
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