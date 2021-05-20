Современный человек находится в постоянном окружении мира звуков. Звуковые колебания нашей бытовой техники, звуки за окном нами практически не ощущаются, так как они не превышают комфортной громкости для слуха - уровня до 65 дБ, передает newsyou.info.

Однако выходя за пределы своей квартиры, человек сталкивается с шумами, превосходящими комфортный уровень восприятия. Практически 80% вредных шумов исходит от уличного транспорта, 10% от промышленных производств. Магазины, бары и другие объекты инфраструктуры производят оставшиеся 10%. Шум улиц может достигать порой отметки 130 дБ, а уровень звука дискотеки достигают 120 дБ.

Многие люди, которые посещают фитнес-залы, ощущают на себе воздействие шумов в 90-100 дБ. Занимаясь своим здоровьем и улучшая физическую форму, человек получает шумовую нагрузку, превышающую максимально рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения в 2 раза.

Постоянное воздействие на органы слуха приводит к ухудшению слуха. Кстати, даже кратковременное воздействие чересчур громкого звука или воздействие шумов на человека с индивидуальной непереносимостью может также привести к тугоухости.

Какие причины, кроме звуковых колебаний, могут нанести вред органам слуха:

вредные привычки;

прослушивание громкой музыки через наушники;

индивидуальная чувствительность к звукам и вибрациям;

стрессовые ситуации.

Все перечисленные причины способны в 30% привести к быстрому ухудшению слуха. Привести к нарушению слуха также может сосудистая патология, патология позвоночника и различные травмы головы. Сахарный диабет также может спровоцировать проблемы со слухом, а порой и глухоту.

Нельзя игнорировать опасность банальных инфекций ЛОР органов. Все инфекционные заболевания требуют консультации у специалиста.

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