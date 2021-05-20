Близькосхідний конфлікт розділив ЄС. У спільноті сперечаються, як реагувати на ізраїльсько-палестинські взаємні обстріли. У Брюсселі так і не змогли узгодити спільну позицію щодо цього питання. Чому не вдається домовитися?

Дебати в Європарламенті та позачергова зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Проблему загострення між Ізраїлем та палестинською ісламістською групою ХАМАС цього тижня в Брюсселі порушують на всіх можливих рівнях. Та досягнути спільної позиції країнам-членам непросто. Чергову заяву від Євросоюзу підписали не всі.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики:

Звісно, є нюанси, на яких дехто наголосив, але це короткий текст, який не може вмістити всієї дискусії. Утім, він відображає загальну позицію. І я радий повідомити, що 26 з 27 країн-членів підтримали цю заяву.

Відмовилась поставити підпис Угорщина. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що позиція Брюсселя однобока. Хоча тут, навпаки, намагалися взяти до уваги застереження всіх сторін. Північні країни - Бельгія, Люксембург, Ірландія, Швеція - критикують Ізраїль, східні - де крім Угорщини, ще Румунія та Болгарія, - навпаки - беззастережно його підтримують.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики:

Ми засуджуємо ракетні удари ХАМАСу та іншої терористичної групи. І повністю підтримуємо право Ізраїлю на самозахист. Проте ми також вважаємо і наполягаємо, що це має здійснюватися пропорційно і з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Непропорційною в Брюсселі вважають відповідь Ізраїлю на атаки терористів.

Педро Маркес, євродепутат від Португалії:

Ми рішуче засуджуємо всі акти насильства та закликаємо обидві сторони уникати будь-яких жертв. І не можна забувати про причину цього нового загострення. Це було зростання руйнацій та примусового виселення палестинців.

У ЄС вважають, що Ізраїль має переглянути рішення, згідно з яким палестинців стали виселяти і яке призвело до нової хвилі війни. Ізраїль очікував від Брюсселя безумовної підтримки і не отримав її. Реагувати за заклики до деескалації там не збираються. У приватному порядку ізраїльські посадовці повідомили європейським дипломатам - протягом тижня воєнні операції триватимуть і далі.