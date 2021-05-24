Почему опасно принимать часто горячий душ [ Редактировать ]
Медики рассказали о том, что ежедневный прием горячего душа может негативно сказаться на здоровье. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на данные британских медиков.
В первую очередь такая "процедура" влияет на состоянии кожных покровов.
Медики утверждают, что горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные в эпидермисе (наружном слое кожи человека). Также провоцируется сухость кожи и усугубляется дерматологические заболевания, включая экзему.
Согласно рекомендациям, стоит отдать предпочтение короткому и умеренному холодному душу в течение пяти-десяти минут. Особенно актуальным совет является для людей, которые страдают кожными проблемами.
Также не стоит грубо тереть и отшелушивать кожу во время водных процедур, так как это может спровоцировать появление микротравм. После душа или ванны полезно промокнуть кожу полотенцем и нанести увлажняющий крем.
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