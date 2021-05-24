У МОЗ Палестини опублікували статистику постраждалих під час ескалації [ Редактировать ]
Під час ескалації у Секторі Гази загинули 277 мирних жителів, серед них 70 - діти. Ще 8 із половиною тисяч - травмувалися. Такі дані наводить міністерство охорони здоров'я Палестини. В Газі повністю зруйновані 2 тисячі будинків, пошкоджені понад 15 тисяч.
А загальні збитки склали 150 мільйонів доларів. В Ізраїлі шкоду від ракетних обстрілів оцінили у 77 мільйонів доларів. Найбільше від атак ХАМАСу постраждало місто Ашкелон.
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