Під час ескалації у Секторі Гази загинули 277 мирних жителів, серед них 70 - діти. Ще 8 із половиною тисяч - травмувалися. Такі дані наводить міністерство охорони здоров'я Палестини. В Газі повністю зруйновані 2 тисячі будинків, пошкоджені понад 15 тисяч.

А загальні збитки склали 150 мільйонів доларів. В Ізраїлі шкоду від ракетних обстрілів оцінили у 77 мільйонів доларів. Найбільше від атак ХАМАСу постраждало місто Ашкелон.