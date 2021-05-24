Медичне обладнання, засоби захисту і, як наслідок, сотні врятованих життів. Боротися з ковідом лікарням у Миколаєві допомагають підприємці. Власним коштом бізнес прокладає кисневі лінії та закуповує дезрозчини. Про результат - розкажуть мої колеги.

Миколаїв - поліпшує епідпоказники. Минулої доби в області зареєстрували лише 150 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом, від початку пандемії, на Ковід у регіоні перехворіли понад 66 тисяч місцевих жителів. І позитивної динаміки досягти медикам і лікарням було б складно без підтримки бізнесу. Серед найбільших меценатів - миколаївські порти.

Марія Грачова, директор міської лікарні №1 Миколаєва:

Підприємство "Ніка-Тера" з першого дня, як тільки ми стали госпіталем для лікування хворих з коронавірусною інфекцією - вони нас підтримували. В перші місяці це були средства для захисту, це були деззасоби, трошки пізніше це була оргтехніка. Ми їм дуже за це вдячні, відчуваємо їх підтримку, і вчора, і сьогодні сподіваємося на подальшу співпрацю.

Порт "Ніка-Тера", що входить до Group DF Дмитра Фірташа, підтримав лікарні міста та області. Завдяки цій допомозі врятовано сотні життів.

Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва:

Одним з підприємств, які вийшли до нас з ініціативою допомоги було підприємство "Ніка-Тера", яке допомогло нам обладнати лікарні кисневими лініями, які допомогли з купівлею обладнання, а також речами, які необхідні при допомозі при лікуванні від коронавірусу.

Олена Терентьєва, керівник міської лікарні №5:

Мы получили много средств индивидуальной защиты для наших медицинских работников, мы получили кровати, медицинское оборудование, поэтому огромное спасибо.

Порт допомагає 7 лікарням міста Миколаєва.

Алім Агакішиєв, начальник порту "Ніка-Тера":

Мы являемся социально ответственным бизнесом - и это наша обязанность помогать городу и помогать нашим сотрудникам.

Цьогоріч порт "Ніка-Тера" було відзначено у спецпроєкті "Благодійність заради життя".

Ярослав Маленченко, керівник з комунікацій "Ніка-Тера":

Позиция акционера нашего предприятия Дмитрия Фирташа остается неизменной - бизнес должен помогать регионам своего присутствия, помогать общинам и помогать людям. Только объединив усилия бизнеса, власти и медиков, мы способны преодолеть этот кризис.

Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва:

Приклад того, що таке соціальна відповідальність, вона якраз і є в тому, що коли тебе не просять і не пишуть тобі листи, самому виходити з ініціативою для того, щоб зробити життя Миколаївщині безпечнішим, кращим, а медичну послугу, яку надається в наших медичних закладах - кращою і більш доступною.

Підприємство системно допомагає не лише медикам. Порт бере активну участь у благоустрої міста, а також підтримує освітян.