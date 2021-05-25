"Лукашенко аплодуватиме рішенню Уряду заборонити польоти до Білорусі" - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Заборонивши польоти до Білорусі Український Уряд лише зробить послугу диктатору, - вважає лідер "Української Стратегії Гройсмана" Володимир Гройсман. Свою думку він висловив у соцмережах:
Я не згоден з наміром уряду просто взяти і заборонити польоти до Білорусі. Лукашенко аплодуватиме такому рішенню, яким ми допоможемо йому ізолюватися і обмежимо потік людей, які їдуть до Білорусі. А багато з них можуть допомогти білоруському народу у боротьбі за свободу - різністю думок та поясненням фактів.
Ефективним рішенням України і ЄС, на думку політика, буде заборонити польоти у власному повітряному просторі всім офійним урядовим бортам з Білорусі. "Це залишить диктатора в країні і не зробить йому послуги, обмеживши доступ вільних проєвропейських людей в Білорусь", - переконаний Володимир Гройсман.
Окрім того варто заборонити українським літакам здійснювати транзитні польоти через повітряний простір Білорусі та дозволити виконувати тільки прямі рейси Київ-Мінськ-Київ, - пропонує лідер "Української Стратегії".
Нагадаємо, український Уряд планує розглянути припинення авіасполучення України з Білоруссю у вівторок, 25 травня. Таке доручення напередодні озвучив Президент Володимир Зеленський.
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