Игра Biomutant является одним из "долгостроев", который был анонсирован еще в 2017 году и был на грани забвения. Но проект все же вышел в свет – студия Experiment 101, костяк которой работал в знаменитой Avalanche Studios, не забросила свое детище и довела его до релиза. Однако на выходе игра оказалась далеко не такой интересной, как показывали трейлеры – она является претендентом на худший проект года.

На этапе предзаказов Biomutant превзошел все ожидания издателя в лице THQ Nordic – ее активно скупали. Прессе игру раздали за несколько дней до официального выхода, намеченного на 25 мая 2021 года, но поставили эмбарго на обзоры до 24 мая. После выхода стало ясно, почему.

Игровые обозреватели отнеслись к Biomutant прохладно. Оценки варьируются в районе "средне", кто-то даже ставит "плохо". Metacritic оценивает проект на 68/100, что является удовлетворительным показателем, означающий "можно брать, но по скидке".

Игру критикуют за однотипные и скучные задания, однообразие занятостей в процессе изучения мира, слабую реализацию битв с боссами и отвратительно проработанную историю с невыразительными персонажами. Также Biomutant хоть и красивая, но изобилует ошибками, хотя это поправимо со временем.

Но это вовсе не значит, что игра откровенно плохая. В ней есть и хорошие моменты. Критики отмечают огромное количество контента в красивом открытом мире, хоть и ругают за однообразие и примитивизм отдельных элементов механики. Также в "Биомутанте" проработанная система крафта – можно самому улучшать любое оружие и экипировку, что весьма интересно.

В открытом мире Biomutant можно провести немало времени – игра довольно длинная (60 часов геймплея), но искусственно растянута. Герой изучает красивый и необычный мир, собирает бонусы разной степени полезности и находит секреты, а все это сопровождается зрелищными сражениями и знакомством со своеобразными персонажами.

В итоге получилось, что Biomutant оказался проблемной игрой с завышенными ожиданиями. Она безусловно красивая и атмосферная, но насладиться ей толком не дают разные проблемы, разрушающие приятное впечатление от просмотренных трейлеров.

Biomutant уже доступен на игровых приставках Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и 5, а также компьютерах с Windows 10.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в свое время Cyberpunk 2077 оказался на грани провала – разработчики даже извинились за низкое качество игры. Но это не спасло проект – Cyberpunk 2077 в итоге удалили из PlayStation Store.