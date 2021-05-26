З "Байрактарами" та "Джавелінами". На полігоні біля Рівного збройні сили відпрацювали наступ та оборону. Усе відбувалося в умовах, наближених до бойових, із застосуванням надсучасної зброї.

Як гартують міць наші армійці?

Ось ця частина полігону перетворилася на справжнє поле бою. Там в глибині засів ворог. Наші армійці пішли в наступ.

Артилерія, піхота, танкові та механізовані підрозділи діють спільно з авіацією. У небо підняли штурмовики та безпілотники.

Позивний "Гугол", оператор безпілотника:

Це "Флай ай" - це не ударний безпілотник, літальний апарат-розвідник і дуже добрий коригувальник вогню.

Ці безпілотники - очі наших армійців. Позиції ворога офіцери бачать ось тут - в центрі управління. На моніторах усе, як на долоні. Звідси військові коригують вогонь по цілях. Високоточних ударів завдають "Байрактари".

Валерій Залужний, керівник навчань, командувач військ оперативного командування "Північ":

Це було фактично вперше таке застосування саме дії загальновійськових підрозділів за підтримки, в тому числі, і таких безпілотних літальних апаратів в ударному спорядженні. Не тільки турецького виробництва, але й нашого вітчизняного українського.

З укриття висуваються танки та піхота. Наших армійців прикривають надсучасні протитанкові ракетні комплекси. Українська "Cтугна" гатить у парі з американськими "Джавелінами".

Богдана, оператора Джавеліна:

Мішень бачу - бронетранспортер.

В управлінні комплекс простий, і в ціль б'є влучно.

В умовах, наближених до реального бою, тренується одна з механізованих бригад Збройних сил. Її вояки від початку бойових дій на Сході. І хоча досвіду армійцям не позичати, та з такою надсучасною зброєю вони тренуються вперше.

Олександр Павлюк, командувач підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ:

Проаналізували досконально конфлікт, який був у вірмено-азербайджанському зіткненні. І це все врахували під час наших навчань.

До навчань залучили більш як дві тисячі військових та понад півтори сотні одиниць техніки та зброї. Таких масштабних маневрів рівненський полігон іще не бачив. Приємно вражені і британські та канадські інструктори.

Мелані Лейк, командир військової тренувальної місії Збройних сил Канади "Unifier":

Це дуже схоже на нашу роботу. Я вже у передчутті співпраці наших збройних сил.

Вміти поєднати дії механізованої частини з авіацією - одне з найскладніших завдань для армійців.

Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України:

Ми сьогодні застосували максимально то озброєння, яке сьогодні в нас уже є з метою вмінь, покращення вмінь і навичок командирів, штабів, щодо управління цієї зброєю щодо застосування з метою максимального нанесення втрат противнику і збереження своїх військ.

На умовному полі бою наші бійці із завданням упоралися: ворога відтіснили й перемогли.