Глава ВОЗ инициирует международный договор о готовности к пандемии [ Редактировать ]
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус призвал 31 мая как можно быстрее начать глобальные переговоры по согласованию международного Договора о готовности к пандемии и реагированию на нее. Он считает, что настало время для такого договора.
Генеральный директор ВОЗ также сказал на заключительном заседании ежегодной недельной ассамблеи министров, что агентству ООН нужно устойчивое и гибкое финансирование.
"Единственная рекомендация, которая, по моему мнению, сделает больше всего для укрепления ВОЗ и глобальной безопасности в области здравоохранения - это рекомендация договора о готовности к пандемии и реагированию, которая также может укрепить отношения между государствами-членами и способствовать сотрудничеству. Это идея, время которой пришло", - сказал Тедрос.
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