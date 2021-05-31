Кому категорически нельзя есть окрошку [ Редактировать ]
Диетологи рассказали, что окрошку, которая является традиционным летним холодным супом, не рекомендуется употреблять определенной группе людей. Согласно утверждению эксперта, при наличии проблем с пищеварительным трактом лучше отказаться от данного блюда, передает newsyou.info.
Люди, которые страдают от язв, колита, гастрита, различных заболеваний печени, должны исключить из рациона окрошку. Если болезнь находится не на этапе обострения, то разрешается с осторожностью в небольших количествах употреблять блюдо.
Однако необходимо помнить, что существует обострение недуга, по этой причине важно учитывать последствия. Также стоит отказаться от холодного борща. Кефир способен привести к возникновению осложнений болезней ЖКТ.
Ранее мы писали о том, какие продукты категорически нельзя есть при ангине.
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