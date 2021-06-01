Волонтери-художники розмалювали казковими сюжетами дитбудинки Києва [ Редактировать ]
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей волонтери-художники розмалювали ігровий майданчик в одному з дитбудинків столиці. Роботу виконали акриловими і олійними фарбами. А допомагали їм найменші вихованці.
Казковими персонажами оздобили стіни і приміщення вже шістьох інтернатів та дитячих реабілітаційних центрів. Кажуть, у такий спосіб хочуть прищепити малечі любов до мистецтва.
Анатолій Погорілий, художник:
Діти дуже поглиблюються в процес у них з'являється цікавість до малювання до того, щоб спробувати помалювати по стіни, бо зазвичай це ж заборонено. Якщо ми зможемо маленьким дітям показати що мистецтво - це цікаво, що мистецтво потрібно, - вони продовжать свій інтерес і може потім також стануть художниками.
Олена Омельник, старша вихователька Київського міського будинку дитини "Берізка":
Ви знаєте, діткам дуже подобається коли приходять гості, особливо художники, які допомагають їм малювати - тому що спілкування і це дуже важливо для наших малят, тому що і посмішка і тепле слово зігріває наших малят.
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