Напередодні Міжнародного дня захисту дітей волонтери-художники розмалювали ігровий майданчик в одному з дитбудинків столиці. Роботу виконали акриловими і олійними фарбами. А допомагали їм найменші вихованці.

Казковими персонажами оздобили стіни і приміщення вже шістьох інтернатів та дитячих реабілітаційних центрів. Кажуть, у такий спосіб хочуть прищепити малечі любов до мистецтва.

Анатолій Погорілий, художник:

Діти дуже поглиблюються в процес у них з'являється цікавість до малювання до того, щоб спробувати помалювати по стіни, бо зазвичай це ж заборонено. Якщо ми зможемо маленьким дітям показати що мистецтво - це цікаво, що мистецтво потрібно, - вони продовжать свій інтерес і може потім також стануть художниками.

Олена Омельник, старша вихователька Київського міського будинку дитини "Берізка":