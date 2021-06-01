В Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса, который будет работать в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Центр будет расположен на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Злуки, 45.

Читайте также Семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации

Отмечается, что получить прививку от коронавируса в центре вакцинации смогут жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія".

"Таким образом, мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти. Поэтому эта иммунная прослойка людей с антителами будет благодаря вакцинации, а не тех, кто переболел", - заявила глава департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.

В ОГА подчеркнули, что вакцинация в центре будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Также уточняется, что в Тернопольском центре вакцинации будет прививать вакциной CoronaVac.

Ранее сообщалось, что в Киеве открывается огромный центр COVID-вакцинации. Также Одесса открывает центр COVID-вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.