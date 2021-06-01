В Тернополе откроют центр COVID-вакцинации [ Редактировать ]
В Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса, который будет работать в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.
Центр будет расположен на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Злуки, 45.
Отмечается, что получить прививку от коронавируса в центре вакцинации смогут жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія".
"Таким образом, мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти. Поэтому эта иммунная прослойка людей с антителами будет благодаря вакцинации, а не тех, кто переболел", - заявила глава департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.
В ОГА подчеркнули, что вакцинация в центре будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Также уточняется, что в Тернопольском центре вакцинации будет прививать вакциной CoronaVac.
Ранее сообщалось, что в Киеве открывается огромный центр COVID-вакцинации. Также Одесса открывает центр COVID-вакцинации.
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