Крупнейшая в истории наблюдений стая розовых фламинго пролетела над территорией Одесской области и остановилась в румынской части дельты Дуная. Об этом сообщил научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника, орнитолог Максим Яковлев, пишет "Думская".

По словам ученого, 21 мая стая насчитывала около 60 особей, а уже 31 числа - до 113 особей. Хотя сотрудники заповедника и рекомендуют не беспокоить птиц и не создавать ажиотажа из-за их появления, некоторым фотоохотникам все же удалось сделать уникальные кадры.

Не совсем понятно, откуда взялись фламинго в дельте Дуная. Ближайшие гнездовые оседлые группы находятся в Малой Азии (примерно 1200 км) и на южных Балканах (примерно 600 км). Некоторые орнитологи полагают, что птицы могут быть и частью популяции из северного Казахстана. Именно птицы этой группы осуществляют миграции, и для них отмечен очень широкий разлет на зимовку - от Вьетнама, Шри-Ланки и Индии на юг, до Турции, Кипра и Туниса на запад-юго-запад.

В последние годы фламинго все чаще появляются в пределах Украины. Обычно их численность составляла от одной до 25 особей. Чаще всего их отмечали в Крыму. В 2017 году на гиперсоленой части озера Сиваш было отмечено первое в Украине гнездование этих птиц. Орнитологи тогда нашли 13 гнезд и трех птенцов.

Как сообщали "Подробности", в прошлом году пять фламинго длительное время держались на Тилигульском лимане.