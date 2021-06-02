Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро заявил, что сейчас пандемия "бушует" по всему миру. По его словам, особенно пандемия причиняет "чрезвычайные страдания" в сельской местности. Об этом Набарро заявил в эфире Sky News.

"Я должен сказать, что во всем мире пандемия бушует. Она (распространяется - ред.) не только в собственно странах (мира - ред.), но и в некоторых сельских районах", - сказал Набарро.

По его словам, вирус продолжает циркулировать среди людей и наносить "чрезвычайные страдания".

"Даже если мы не читаем постоянно об этом (коронавирусе - ред.), это является причиной чрезвычайных страданий", - добавил он.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупреждал, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

Он считает, что главная причина этого периода заключается в отсутствии полных данных, поскольку все больше пандемия распространяется в местах, где тестирование недоступно, а потому показатели по заболеваемости являются значительно заниженными.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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