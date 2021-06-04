В Україні сьогодні День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Від початку бойових дій у 2014 понад 240 неповнолітніх на Донеччині та Луганщині убиті, 56 зникли безвісти, від двох до п'яти сотень, за різними джерелами, зазнали травм чи поранень.

Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять загиблих дітей - безневинних жертв агресії. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада у Міжнародний день захисту дітей, 1 червня.