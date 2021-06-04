Біля Новгородського та Пісків противник вів вогонь з мінометів [ Редактировать ]
На сході країни вранці супротивник двічі обстріляв позиції наших захисників. Біля Пісків та Новгородського цілив з мінометів 82-го калібру. Минулося без жертв.
Попередня доба видалася спокійною - супротивник вогонь не відкривав.
Армійці користуються цим затишшям - сапери Збройних сил розміновують територію. Напередодні обстежили понад два гектари й передали на знищення майже сотню боєприпасів.
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