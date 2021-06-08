Беспилотник впервые в истории заправил самолет в воздухе (видео) [ Редактировать ]
Источник: Boeing
Беспилотник компании Boeing заправил в воздухе истребитель ВМС США. Это первый в истории случай успешной дозаправки в полете с помощью беспилотника, сообщает пресс-служба компании.
Испытания дозаправки боевой авиации с помощью дрона прошли 4 июня. Экспериментальная модель беспилотника MQ-25 с помощью зонда впрыснула топливо в баки истребителя F/A-18 Super Hornet. Во время заправки истребитель находился на расстоянии менее семи метров от беспилотника.
Компания Boeing производит MQ-25 по заказу Министерства обороны США. Сумма контракта - $805 млн. Автопроизводитель должен поставить американской армии 7 беспилотников-дозаправщиков.
В конце этого года первые MQ-25 будут переданы военным. В рамках палубных испытаний они будут обслуживать истребители на борту авианосца ВМС США.
Напомним, что Украина начинает создание тяжелого ударного беспилотника стратегического назначения.
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