Военно-воздушные силы США отправят свои сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer в Норвегию "с прицелом на близлежащую Россию и Арктику". Об этом сообщает американское издание The Drive.

Отмечается, что самолеты в модификации B-1B уже в конце недели прибудут из базы Техаса на норвежский аэродром Орланд. Некоторые летчики уже прибыли в Скандинавию.

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"Оперативная готовность и наша способность поддерживать наших союзников и партнеров имеют решающее значение для общего успеха. Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и надеемся на будущее сотрудничество для укрепления нашей коллективной обороны", - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффи Харригян.

Американские военные в Норвегии

Отмечается, что Орланд находится примерно в 480 км от Северного полярного круга, а развертывание сил ВВС США в Европе указывает на стремление "работать вместе с союзниками по НАТО и другими партнерами на северо-западных границах России, а также о способности действовать на Крайнем Севере".

Также на этой военной базе расширят парк истребителей-невидимок F-35A Королевских ВВС Норвегии.

Кроме того, по информации издания, сейчас РФ усиливает свой Северный флот, в связи с чем в Норвегии участится присутствие американских субмарин.

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