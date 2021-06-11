Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин не намерены проводить совместную пресс-конференцию по результатам их саммита в Женеве, который пройдет на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией.

При этом окончательные планы все еще разрабатываются и могут измениться.

Как сказано в сообщении, по состоянию на 11 июня совместной пресс-конференции не предполагалось.

Американские чиновники заявили, что они планируют обсуждать детали структуры и формата саммита с российскими коллегами за часы до его начала.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее на этой неделе заявил, что детали, такие как совместная пресс-конференция, все еще рассматриваются.

Все это все еще разрабатывается. Итак, когда у меня будет больше сообщений об условиях с точки зрения структуры встречи и элементов для прессы, мы вернемся к вам.

Напомним, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. До этого в Великобритании американский президент примет участие в саммите G7, после чего отправится в Бельгию на саммиты НАТО и США-ЕС. Это его первое зарубежное турне на посту главы государства.

Дональда Трампа в США подвергли критике за его якобы недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.

Ранее "Подробности" писали о темах, которые Путин намерен обсудить с Байденом.