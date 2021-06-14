На Донбасі зранку по українських позиціях неподалік Новотошківського супротивник цілив з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. Минулої доби ворог двічі порушив режим тиші, також поблизу Новотошківського.

Сапери ДСНС розмінували понад два гектари території і знищили майже сотню боєприпасів.