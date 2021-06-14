Сапери ДСНС розмінували понад два гектари прифронтових територій [ Редактировать ]
На Донбасі зранку по українських позиціях неподалік Новотошківського супротивник цілив з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. Минулої доби ворог двічі порушив режим тиші, також поблизу Новотошківського.
Сапери ДСНС розмінували понад два гектари території і знищили майже сотню боєприпасів.
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