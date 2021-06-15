Какие продукты нейтрализуют вред кофе и сигарет [ Редактировать ]
Чрезмерное употребление кофе и курение чреваты серьезными проблемами со здоровьем, ведь кофеин и табак мешают усваиваться многим полезным веществам. Но есть продукты, которые нейтрализуют вред кофе и сигарет, пишет newsyou.info.
По словам экспертов, у курильщиков в организме часто не хватает витаминов А, С, Е, а также селена. Поэтому данные витамины необходимо восполнять с помощью правильных продуктов.
В этот список входят: бананы, виноград, ягоды, листовые овощи, корнеплоды, печень, мясо птицы, белая рыба, бобовые. Запас кальция можно восполнить с помощью кисломолочных продуктов, включая сыр и молоко.
У почитателей кофе также часто наблюдается дефицит витамина В, РР, кальция, железа, цинка. В данном случае эксперты советуют употреблять морепродукты, чечевицу, спаржу, сельдерей, мясо и твердые сыры.
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