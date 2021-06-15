Попри те, що ефективність вакцини ще не відома, нею уже зацікавилися в Болівії, Аргентині та Мексиці

На Кубі випробовують вакцину проти COVID-19 власного виробництва. Препарат "Соберана" ввели двом десяткам пацієнтів віком від 12 до 18 років. Попри те, що ефективність вакцини ще не відома, нею уже зацікавилися в Болівії, Аргентині та Мексиці.

Чимало кубинців скептично ставляться до вітчизняної розробки, бо не вірять у її ефективність. Вважають, що на дослідження лише марно витратять кошти. Однак, попри це, нині на Кубі розробляють п'ять різних вакцин проти коронавірусу.

Карідад Родрігез, дослідниця:

Відбір дітей-волонтерів був надзвичайно суворим. Щоб сформувати цю групу, ми провели всі необхідні обстеження: клінічні, лабораторні, фізичні. Робили різні тести.

Ангел Габріель, волонтер: