В Україні презентували розробку надшвидкого бойового дрона. На що здатен вітчизняний безпілотний Stealth - знає наш кореспондент Кирило Воронко

Швидкість - тисяча кілометрів за годину, з'являється непомітно, знищує ціль і ніби розчиняється в повітрі. Надшвидкий український бойовий дрон - "Єйс Ван" представили на виставці "Зброя та безпека-2021".

Олександр Лось, керівник проєкту:

Основне застосування це знищення собі подібних ворожих цілей які обов'язково будуть заявлятися і більш низько швидкісних турбогвинтових безпілотних апаратів які наразі дуже широко починають впроваджувати у військах всіх вороже налаштованих країн до України.

Управління здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може керувати цілою зграєю таких безпілотників.

Володимир Усов, віцепрезидент проєкту:

Це стратегічно оперативна розвідка, штурмові операції у широкому діапазоні висот, ліквідація супротивників інших дронів тому є велика перевага у швидкості, низька видимість, тобто не дає себе фіксувати.

Безпілотник може транспортувати озброєння до однієї тонни завважки. А завдяки технології Stealth і формі плаского крила, дрон фактично невидимий для радарів. Для повного завершення проєкту, за підрахунками конструкторів, потрібно ще приблизно три роки. А нині тестують окремі агрегати безпілотника.