Українці презентували супершвидкісний дрон [ Редактировать ]
В Україні презентували розробку надшвидкого бойового дрона. На що здатен вітчизняний безпілотний Stealth - знає наш кореспондент Кирило Воронко
Швидкість - тисяча кілометрів за годину, з'являється непомітно, знищує ціль і ніби розчиняється в повітрі. Надшвидкий український бойовий дрон - "Єйс Ван" представили на виставці "Зброя та безпека-2021".
Олександр Лось, керівник проєкту:
Основне застосування це знищення собі подібних ворожих цілей які обов'язково будуть заявлятися і більш низько швидкісних турбогвинтових безпілотних апаратів які наразі дуже широко починають впроваджувати у військах всіх вороже налаштованих країн до України.
Управління здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може керувати цілою зграєю таких безпілотників.
Володимир Усов, віцепрезидент проєкту:
Це стратегічно оперативна розвідка, штурмові операції у широкому діапазоні висот, ліквідація супротивників інших дронів тому є велика перевага у швидкості, низька видимість, тобто не дає себе фіксувати.
Безпілотник може транспортувати озброєння до однієї тонни завважки. А завдяки технології Stealth і формі плаского крила, дрон фактично невидимий для радарів. Для повного завершення проєкту, за підрахунками конструкторів, потрібно ще приблизно три роки. А нині тестують окремі агрегати безпілотника.
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