Школьный учитель стал президентом Перу [ Редактировать ]
На президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо, не имеющий опыта в политике и работавший учителем начальных классов, с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори.
Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%, сообщает Reuters.
Отмечается, что голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса.
Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации, и выборы были честные.
Кастильо - член левой партии "Свободное Перу". Политический новичок получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.
Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.
Ранее сообщалось, что в Израиле новым президентом избрали сына экс-главы государства.
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