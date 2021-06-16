В Китае фирма Everbright выпустила самый дешевый электрический микроавтобус, салон которого рассчитан на 10 пассажиров. Размеры "электромаршрутки" очень маленькие – длина составляет всего 3,6 метра, 1,4 метра в ширину, а в высоту – 1,7 метра. Но самое главное, стоимость транспортного средства очень низкая – всего 4 тысячи долларов.

Спереди расположена классическая пара кресел, а остальные посадочные места в салоне являются складываемыми скамьями – комфорт самый минимальный, почти спартанский. В сложенном состоянии салон становится доступным для грузоперевозок.

Несмотря на то, что "электромаршрутка" рассчитана на 10 человек, тяжелые грузы она перевести не в состоянии из-за очень слабого мотора мощностью всего 7,2 кВт*ч (6,7 л.с.). Максимальная скорость буса составляет всего 40 км/ч, хотя его тяги хватает для преодоления уклонов до 20 градусов.

Китайский электробус оснащен камерой заднего вида, а также солнечной панелью, установленной на крыше, способная увеличить 120-километровый пробег еще на 40 км.

Вероятно, 10 человек — это слишком оптимистичный прогноз из-за расчета габаритов китайцев. Этот автомобиль вряд ли будет поставляться на европейский рынок, так что подстраиваться под габариты европейцев производитель и не думал.

Электробус доступен для приобретения на торговой площадке AliBaba.

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