На митному посту "Ковель" затримали вантажівку з сотнями тисяч пачок із цигарками [ Редактировать ]
Цигарки під виглядом деревини! На митному посту "Ковель" затримали вантажівку з контрабандним тютюном. Фура перевозила дерев'яні дошки.
А в палетах знайшли замасковані сотні тисяч пачок із цигарками. Щоб дістати усі, їх довелося буквально вибивати з дощок. Як з'ясувалося, так звані "пиломатеріали" були оформлені за підробними документами. А схему організували кілька жителів Волині та Львівщини. У них уже провели обшуки.
Маргарита Вершиніна, начальниця пресслужби Луцького прикордонного загону:
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Ковельському районі, де ділки здійснювали завантаження транспортного засобу, нашпигованою цигарками. Такі ж цехи функціонували і у Львівській області. Загалом в ході проведених заходів правоохоронці вилучили понад 300 тисяч пачок цигарок, також деревину і 11 деревообробних станків.
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