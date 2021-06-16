Цигарки під виглядом деревини! На митному посту "Ковель" затримали вантажівку з контрабандним тютюном. Фура перевозила дерев'яні дошки.

А в палетах знайшли замасковані сотні тисяч пачок із цигарками. Щоб дістати усі, їх довелося буквально вибивати з дощок. Як з'ясувалося, так звані "пиломатеріали" були оформлені за підробними документами. А схему організували кілька жителів Волині та Львівщини. У них уже провели обшуки.

Маргарита Вершиніна, начальниця пресслужби Луцького прикордонного загону: